Melania Trump ne va pas rester sans rien dire. En effet, selon Page Six, celle qui est toujours la première dame des États-Unis semble préparer sa sortie avec une certaine envie. Ainsi, elle étudierait la possibilité de travailler sur ses mémoires. Un livre dans lequel elle pourrait régler ses comptes avec l’une de ses anciennes collaboratrices.

En effet, dans cet ouvrage, Melania Trump pourrait régler ses comptes avec Stéphanie Winston Wolkoff, une ancienne conseillère qui a dévoilé dans son propre livre, Melania and Me, certains aspects peu reluisants concernant la personnalité de la Première dame. Un livre dont le témoignage pourrait rapporter gros. En effet, selon certaines sources, ce livre-confession, que Donald Trump encourage, pourrait lui rapporter des millions de dollars.

Melania Trump songe à écrire un ouvrage

Il faut dire qu’entre les deux femmes, les tensions sont réelles. Dans Melania and Me, Stephanie Winston Wolkoff affirmait que la première dame des États-Unis était une femme froide, désinvolte et même, égoïste. Une attaque qui n’est pas restée sans réponse. D’habitude si discrète, Melania Trump a publié un texte le 16 octobre dernier sur le site de la Maison-Blanche.

Un livre en guise de réponse ?

Dans ce texte, la première dame affirme avoir été attaquée par une personne qui, de base, ne la connaissait pas du tout et qui a tout fait afin d’entrer au plus près des sphères du pouvoir lorsque le candidat Trump a remporté les élections. Celle-ci a ensuite affirmé que ce livre n’était constitué que de ragots, basés sur des enregistrements sortis hors de leur contexte. Un comportement qu’elle a finalement jugé malhonnête.