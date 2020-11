Alors que le président américain conteste toujours les résultats annoncés de l’élection présidentielle, l’ex-première dame Michelle Obama a décidé de lui faire passer un message. Beaucoup craignent que la situation ne se corse si ce dernier ne reconnaît pas sa défaite. Après Barack Obama, c’est au tour de Michelle, sa femme d’appeler à mettre fin au suspense entretenu par Donald Trump qui refuse de concéder sa défaite.

Donald Trump doit accepter la défaite, c’est en substance le message qu’a voulu transmettre Michelle Obama au président américain via son compte instagram. Pour que son message soit plus audible, elle a fait un parallèle avec 2016, lors de la défaite de la candidate démocrate Hillary Clinton : “Hillary Clinton avait subi une dure défaite (…), j’étais blessée et déçue, mais les bulletins de vote avaient été comptés et Donald Trump avait gagné… Le peuple avait parlé. (…) Mon mari et moi avons demandé au personnel (…) de s’assurer que la transition soit aussi simple et respectueuse que possible, l’une des bases de la démocratie américaine. Nous avons invité les équipes du président-élu et leur avons préparé des comptes-rendus détaillés de notre expérience”.

Déclaration de Michelle Obama

Cette semaine, j’ai beaucoup réfléchi à ma situation il y a quatre ans. Hilary Clinton venait de subir une défaite difficile avec une marge beaucoup plus faible que celle que nous avons vue cette année. J’étais blessée et déçu – mais les votes avaient été comptés et Donald Trump avait gagné. Le peuple américain avait parlé. Et l’une des grandes responsabilités de la présidence est d’écouter quand il le fait. Mon mari et moi avons donc demandé à notre personnel de faire ce que George et Laura Bush avaient fait pour nous: diriger une transition de pouvoir respectueuse et transparente – une des caractéristiques de la démocratie américaine. Nous avons invité les membres de l’équipe du président élu dans nos bureaux et avons préparé des notes de service détaillées pour eux, présentant ce que nous avions appris au cours des huit dernières années.

Je dois être honnête et dire que rien de tout cela n’a été facile pour moi. Donald Trump avait répandu des mensonges racistes sur mon mari qui avaient mis ma famille en danger. Ce n’était pas quelque chose que j’étais prête à pardonner. Mais je savais que, pour le bien de notre pays, je devais trouver la force et la maturité pour mettre ma colère de côté. J’ai donc accueilli Melania Trump à la Maison-Blanche et lui ai parlé de mon expérience, en répondant à toutes ses questions – de l’examen approfondi qui accompagne le fait d’être Première Dame à ce que c’est que d’élever des enfants à la Maison Blanche.