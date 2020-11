Alors qu’il s’est employé à contester les résultats de la présidentielle dans plusieurs états exigeant le recomptage et initiant des recours, le camp du président américain Donald Trump semble avoir une nouvelle stratégie face aux rejets de ses recours. L’information a été rendue publique il y a quelques heures : le camp républicain s’attaque désormais au logiciel électoral utilisé dans le cadre du vote.

Dominion est le nom du logiciel de la compagnie canadienne Dominion Voting Systems. Cette dernière a fourni le logiciel et les machines nécessaires aux votes dans plusieurs états. Pour le président Donald Trump, ce système a été utilisé pour lui voler des voix et les attribuer à Joe Biden. Selon une étude, Dominion Voting Systems a fourni le deuxième système le plus important du pays dans le cadre des votes. Le président Trump a relayé un tweet qui accuse le logiciel d’avoir « effacé 2,7 millions de votes Trump à travers le pays » et que des centaines de milliers de voix ont ainsi été attribués à Joe Biden.

L’entreprise canadienne nie, Trump rejette la victoire de Biden

L’entreprise canadienne Dominion Voting Systems nie les allégations de fraude ou de défaillance de son logiciel. Mais le président toujours sur sa lancée refuse de reconnaître la victoire de Biden, et accuse les médias de le soutenir alors qu’il a lancé des recours et que rien n’est encore joué : “Il n’a gagné qu’aux yeux des FAKE NEWS MEDIA. Je ne concède RIEN! Nous avons un long chemin à parcourir. C’était une ÉLECTION RIGGED!” a-t-il lâché dans un tweet ce dimanche, conforté par cette nouvelle théorie. De son côté Joe Biden reste serein.