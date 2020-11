Dans une entrevue diffusée ce dimanche, le président américain Donald Trump est revenu sur ses accusations de fraude contre le camp démocrate. C’est là toute première entrevue donnée par le président depuis l’élection présidentielle.

Malgré les nombreux rejets de recours que son équipe a déposé pour des accusations de fraude, malgré le fait que certains juges ont estimé qu’il y’avait un manque de preuves dans certains dossiers, Donald Trump reste convaincu qu’il ya eu des fraudes massives. « Cette élection était truquée… Nous avons largement gagné » a-t-il encore asséné lors de cette interview.

« Ce n’est pas comme si quelqu’un pouvait me faire changer d’avis. Je n’aurai pas changé d’avis dans six mois… Nous essayons de présenter des preuves, mais les juges ne nous le permettent pas… Nous essayons. On a des tonnes de preuves » a-t-il rajouté prenant le contre-pied de certains juges. Il a dénoncé le manque de soutien du département de la justice mais aussi du FBI. « Il faut que la Cour suprême examine notre cas. Il faut que quelque chose lui parvienne. Sinon, c’est quoi la Cour suprême ? » a-t-il annoncé, laissant entrevoir la prochaine étape de ses procédures.