Un partisan du président américain sortant, Donald Trump, a toussé sur une femme devant le club de golf du locataire de la Maison Blanche. Selon les informations du média américain CNN, les faits se sont déroulés le vendredi 20 novembre dernier. C’est donc au cours d’une petite manifestation anti-Trump, qu’un homme du nom de Raymond Deskins, âgé de 61 ans, qui a porté un T-shirt ainsi qu’une bouée de piscine targués du nom du président a commencé par se disputer avec deux femmes.

Un conflit verbal les opposait

Sur les images de la scène qui a été filmée, et publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’homme en question ne pas porter de masque. Un conflit verbal l’a opposé à deux femmes, qui lui ont demandé de s’éloigner. Cependant, celui-ci ne s’est pas exécuté. Après que l’une d’entre les femmes lui ait dit « vous êtes près de mon visage et vous n’avez pas de masque, vous devez donc reculer », Raymond Deskins pousse une expiration avec force en direction de l’une d’elles. Cet acte a fait réagir cette dernière qui était toute indignée. « C’est une agression » s’exclame l’autre femme.

Un mandat d’arrêt lancé contre Raymond Deskins

L’homme mis en cause s’est ensuite tourné vers l’autre femme en disant « j’ai soufflé sur toi », avant d’expirer une fois de plus sur celle qui capture la scène. La situation a suscité la réaction du bureau du comté de Loudoun, qui a indiqué dans un communiqué que « deux personnes distinctes ont rapporté avoir été agressées lors d’une dispute verbale devant le Trump National Golf Club ». Il a par ailleurs ajouté que : « comme l’incident n’a pas été observé par les forces de l’ordre et que la vidéo n’a pas capturé l’intégralité de l’interaction, une enquête a été menée sur les lieux ». Quant à Raymond Deskins, un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.