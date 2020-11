La victoire de Joe Biden en Arizona a surpris énormément de monde, au point de passablement agacer les supporteurs du clan républicain, implantés sur place. Ces derniers, soucieux de faire évoluer la tendance, aurait exercé des pressions et des intimidations à l’encontre de la secrétaire d’État locale, qu’elle a tenu à dénoncer.

Chargée d’organiser les élections, celle-ci a été très claire, dénonçant mercredi dernier, les menaces qui ont été adressées à l’encontre de sa famille, mais aussi de ses collaborateurs. Pour beaucoup, la victoire démocrate dans cet État américain traditionnellement républicain, peut être contesté. Pour la première fois en 25 ans, c’est un candidat du clan bleu qui a réussi à s’emparer de ses 11 grands électeurs !

Des élus appellent au calme après des menaces

Un résultat que Katie Hobbs affirme être parfaitement légal et non manipulé. Pour autant, Trump ne cesse d’attiser les soupçons de fraudes et beaucoup de républicains le suivent. Pour Katie Hobbs, cette désinformation perpétuelle, que certains élus et représentants locaux favorisent, n’a rien de bon. Il faut, à ses yeux, que tout cela cesse très rapidement, car ces accusations remettent en cause la démocratie américaine.

Trump attise la violence

En outre, ces actions ont des conséquences physiques et morales sur les représentants visés. Si la secrétaire d’État Hobbs affirme s’être préparée à certaines violences, la situation dépasse largement ce à quoi elle s’attendait, d’autant que cela vise parfois ses proches et ses collaborateurs. Des faits similaires ont été remontés en Géorgie, dans le Nevada, le Michigan et en Pennsylvanie, des États que Trump pensait comme étant acquis.