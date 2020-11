Suite à l’annonce qui a été faite par Stéphane Bancel, le PDG français de Moderna sur l’efficacité du vaccin anti covid-19 qu’il a développé, le docteur Fauci a donné de la voix. Le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses a salué la qualité du produit et a indiqué que ceci dépassait largement les attentes. Pour l’immunologue, c’est juste impressionnant l’annonce qui a été faite par la société Moderna.

Impressionnant selon le Dr Fauci

«Je dois admettre que j’aurais été satisfait d’un taux d’efficacité de 70% ou tout au plus de 75%»,déclare-t-il.«L’idée d’avoir un vaccin efficace à 94,5% est incroyablement impressionnante», a déclaré celui qui avait tout le temps été à couteaux tirés avec l’actuel locataire de la Maison-Blanche sur la gestion de la pandémie liée au nouveau coronavirus. «C’est un résultat vraiment saisissant, je pense que personne ne s’attendait à ce qu’il soit si bon», a-t-il une fois encore réaffirmé.

Deux structures avant Moderna

Notons qu’avant la société Moderna deux autres structures avaient fait l’annonce d’un vaccin. Il s’agit de Pfizer et BioNTech. « Depuis janvier, nous avons ciblé ce virus afin de protéger le plus grand nombre de personnes dans le monde. Ces résultats préliminaires positifs nous donnent la première validation clinique selon laquelle notre vaccin peut empêcher l’épidémie de Covid-19, y compris les cas les plus sévères. », avait déclaré le PDG français de Moderna.