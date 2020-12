La crise sanitaire que connait le monde a des effets sur nos habitudes quotidiennes. Alors que les états prennent des mesures pour tenter de maitriser la propagation du virus, de nombreux secteurs se sont vus paralysés du jour au lendemain. Face à cette crise mondiale, les activités en ligne se sont de plus en plus développés. Dans le secteur de la culture, les espaces comme les bar ou les salles de cinéma ne tournent plus comme auparavant.

Les plateformes de streaming et de vidéos à la demande connaissent de plus en plus de succès. Devant cet état de choses, des acteurs du secteur du cinéma semble avoir décidé de suivre la tendance en diffusant leur contenu en ligne. Il y a seulement quelques jours, nous vous informons que Warner Bros a annoncé la sortie prochaine de Matrix 4 en streaming. Cette semaine c’est autour d’un autre acteur du secteur de faire une grande annonce.

20 films de la collection en ligne

20 films des 26 que comptent la saga James Bond sont disponible en ligne gratuitement aux USA via la plateforme Yuotube. Les studios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) propriétaire de la collection James Bond ont annoncé que c’est le décès récent d’une des stars de la star : Sean Connery, le premier acteur de la collection qui a motivé cette décision. Tous ces films sont déjà disponible sur Youtube mais aussi les deux premiers de Daniel Craig (Casino Royal et Quantum of Solace) sans oublier ceux de Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et George Lazenby.