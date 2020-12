D’après le média américain CNN qui a rapporté les faits, les deux parents des enfants dormaient dans leurs chambres dans la nuit du 8 au 9 décembre lorsqu’ils ont été réveillés par une odeur de fumée. Il s’agissait en effet d’un incendie qui avait touché des parties de la maison. Les parents ont alors pu s’échapper avec deux des trois enfants qu’ils ont. La troisième, une petite fille de moins de deux, a été bloquée dans sa chambre par l’incendie d’après CNN qui a rapporté l’incident survenu au Etats-Unis dans la ville de New Tazewell dans le Tennessee.

D’après le père de la famille, Chris Davidson, « la fumée et le feu étaient si épais que je n’avais aucun moyen de l’atteindre, » a-t-il confié au média. « Nous sommes sortis pour l’atteindre par la fenêtre, mais je n’avais rien sur quoi me tenir pour l’atteindre. Alors j’ai pris Eli, qui est passé par la fenêtre et a pu l’attraper dans son berceau », a-t-il raconté.

Le père de famille a indiqué être très fier de l’enfant. « Je pensais que je ne pouvais pas le faire, mais j’ai dit : ‘’je l’ai eue, papa’’. J’avais peur, mais je ne voulais pas que ma sœur meure » a raconté le petit garçon de 7 ans. Bien avant que les pompiers ne viennent sur place, tout était déjà consumé. « Il ne restait plus rien, » a confié le chef des pompiers de la ville à CNN le lendemain de l’incendie.

Une aide de plus de 300 000 dollars

« Nous avons perdu tout ce que ne nous avons jamais eu » a affirmé Chris Davidson. « Nos vies entières étaient dans cette maison. Nos trois voitures ont également été endommagées dans l’incendie » a notifié l’homme dont la famille est une famille d’accueil. Pour le moment, les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées, même si les enquêtes préliminaires soupçonnent des câbles électriques. Une collette de fond a été lancée pour leur venir en aide. Plus de 300 000 dollars ont déjà été récoltés sur un objectif de 5 000 dollars.