L’affaire de bradage de parcelles de 39 hectares à Abomey-Calavi continue de livrer ses secrets et des personnes citées viennent augmenter le nombre des prisonniers de la prison civile d’Adjagbo. Après l’ancien maire Georges Bada, trois chefs d’arrondissements et dix personnes placées sous mandat de dépôt ce lundi 7 décembre 2020, l’ancien premier adjoint au maire de cette ville, Victor Adimi est en prison depuis ce jeudi 10 décembre.

Il y va avec Lantokpode Daniel, le douanier Zamenou et autres. Ces derniers étaient gardés à vue depuis le mardi 8 décembre. Comme Georges Bada et autres, ils sont poursuivis pour faux et usage de faux, cession illégale de réserves administratives et associations de malfaiteurs. Ils sont poursuivis dans une affaire de 39 hectares de réserves administratives où des parcelles auraient été vendues ou conservées par eux. Parmi les acquéreurs, il y a des journalistes, des hommes d’affaires, opérateurs économiques, notaires et huissiers de justice.

Rappel des faits

Il faut rappeler qu’une collectivité réclamait à la première mandature du conseil communal d’Abomey-Calavi, trente-neuf hectares de parcelles comme sa propriété dans la coopérative de la zone des palmeraies (ZOPA). Et pour avoir gain de cause, elle a mis une pression sur l’ancienne équipe de la mairie présidée par Liamidi Houénou de Dravo pour son dédommagement. Mais cette mandature n’a pas cédé. Au cours de la deuxième mandature du conseil communal d’Abomey-Calavi, le maire Patrice Hounsou-Guèdè a saisi un juge d’instruction qui, par la suite, a rendu une ordonnance interdisant ce dédommagement en attendant d’y voir clair.

Mais, la troisième mandature du conseil communal a autorisé le morcellement des réserves administratives pour dédommager ladite collectivité dans la ZOPA. Car, le conseil communal de Georges Bada aurait envoyé une lettre de retrait de plainte de la mandature précédente visant à empêcher la poursuite de l’instruction du dossier et à dédommager la famille. La voie a été ainsi ouverte au morcellement et au partage des réserves administratives.