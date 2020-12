La Nasa tiendra visiblement compte du concept de la parité dans le cadre du projet Artemis qui vise à envoyer sur la lune en 2024 des astronautes, pour la première fois depuis 1972. Selon un communiqué rendu public par l’Agence Spatiale Américaine, autant d’hommes que de femmes feront le voyage vers la Lune. A en croire les précisions apportées par les médias, 9 femmes et 9 hommes composeront l’équipe.

Des spécialistes d’origine diverses

Il s’agit selon le communiqué de la NASA, des spécialistes « présentant une grande diversité d’origine, d’expertise et d’expérience ». « Le programme d’exploration lunaire moderne […] emmènera la première femme et le prochain homme sur la Lune en 2024 », a fait savoir le communiqué de la NASA. La liste des différentes personnes qui ont été présélectionnées pour prendre part à ce projet a été dévoilée ce mercredi par le Vice-président des Etats-Unis Mike Pence.

Quelques jours après l’annonce de Bezos

« Voici les héros qui vont nous conduire sur la Lune et bien plus loin encore, la génération Artemis », a fait savoir le collaborateur de Donald Trump tout en mentionnant que l’objectif est qu’en 2024, un homme et une femme foulent le satellite de la Terre. Rappelons qu’il y a quelques jours, le richissime patron de Amazon avait évoqué la possibilité d’envoyer une femme sur la Lune. Dans une vidéo, lors d’un test de moteur BE-7, le richissime Jeff Bezos déclarait notamment : « C’est le moteur qui emmènera la première femme à la surface de la lune ».