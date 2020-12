Ce vendredi 4 décembre, Dominique Strauss-Kahn a confirmé qu’il allait participer à un documentaire portant sur sa carrière. Un documentaire au cours duquel il allait revenir sur l’histoire du Sofitel. Un film qui pourrait bien être diffusé sur les écrans, à partir de l’automne prochain. Une annonce sobre de la part de l’ancien patron du FMI.

Au cours de ce documentaire, celui qui se fait également appeler DSK reviendra sur l’un des plus grands scandales politiques de ces dernières années, la fameuse affaire du Sofitel de New York. À l’époque, ce dernier était accusé par une femme de ménage, Nafissatou Diallo, d’agression sexuelle. Une affaire qui n’a abouti à aucune condamnation et qui, de l’aveu de beaucoup, a empêché ce dernier de prétendre au poste de président de la République.

DSK s’exprimera sur l’affaire du Sofitel

À l’époque, DSK nourrissait de grandes ambitions et semblait être le grand favori pour la course à l’Élysée. Cette affaire est donc venue couper court à cette possibilité. Une affaire sur laquelle il n’a jamais livré sa version des faits. En effet, la presse et les commentateurs se sont chargés d’expliquer ce qui s’était passé à sa place, chose qu’il semble aujourd’hui regretter. “L’heure est venue de m’exprimer“, a-t-il ainsi affirmé sur Twitter.

Netflix dégaine en premier

Mais plus que ce regard sur le passé, DSK devrait également évoquer l’avenir, un avenir qu’il estime être difficile. Une sortie qui intervient alors que Netflix a récemment dévoilé le tout premier épisode de sa série « Chambre 2806 », une série consacrée à cette affaire hors norme, au cours de laquelle la principale intéressée pourrait bien apparaître.