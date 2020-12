La rencontre prévue entre le professeur Frédéric Joël Aïvo et les populations de Porto-Novo n’a pu se tenir ce samedi 12 décembre 2020. Après le rendez-vous de novembre dernier avorté par la police, c’est le coronavirus qui a eu raison de cette réunion. Selon les informations reçues, tout a été bien préparé pour que cette séance ait lieu. Dans un post sur sa page Facebook, le professeur explique qu’il s’apprêtait à s’y rendre dans le cadre de son Dialogue itinérant quand il a reçu un appel téléphonique d’un numéro non enregistré dans son répertoire téléphonique.

L’appelant lui a ensuite envoyé un sms pour se présenter comme Directeur au ministère de la Santé, et lui a demandé de le rappeler. Le probable candidat à la présidentielle du 11 avril 2021 a donc rappelé l’intéressé qui lui annoncé qu’il a été testé positif au COVID-19 et lui a demandé de rester à son domicile. Joël Aïvo fait remarquer qu’il y a une semaine, le 5 décembre 2020 précisément, il a été testé négatif avant de se rendre à l’étranger, tout comme à l’issue de 13 autres tests qu’il avait effectués antérieurement au Bénin et à l’extérieur. Et donc, il a renoncé à se rendre à Porto-Novo où des milliers des concitoyens attendaient ce rassemblement depuis plusieurs semaines.

Il fonde sa décision sur un principe de responsabilité, quand bien même aucune preuve ne lui a été communiquée de ce test positif au COVID-19, au moment où il a pris la décision de ne pas aller à Porto-Novo. Il s’est contenté de s’adresser à ceux qui l’attendaient à Kandévi par téléphone. L’universitaire rappelle que ce samedi 12 décembre 2020 il devait avoir deux grands rassemblements à Porto Novo et à So-Ava pour poursuivre la route de l’espoir. Mais, «je voudrais ici rassurer nos équipes à l’intérieur et à l’extérieur du Bénin que je me porte bien, et que c’est dans une forme olympique que je me préparais à aller à la rencontre de ceux qui soutiennent notre action, avant d’être stoppé dans mon élan par l’Autorité sanitaire ».