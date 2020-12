Les élections professionnelles au Bénin initialement prévues le 10 puis le 23 décembre 2020 sont désormais renvoyées pour le mois de janvier 2021. Cette décision a été prise ce mardi 15 décembre lors d’une réunion du Comité électoral national (CEN), chargé de l’organisation de ces élections professionnelles nationales. Selon la direction de campagne de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), au cours de cette réunion ordinaire, le CEN a pu constater que beaucoup de services publics dont six (06) ministères, vingt-sept (27) mairies et plusieurs entreprises privées n’ont toujours pas envoyé leurs listes électorales à la plate-forme du ministère en charge du travail à la date du 15 décembre 2020.

De même, les Commissions électorales départementales (CED) qui devraient faciliter la collecte et l’envoi des listes électorales ne sont toujours pas officiellement installées alors que la première date des élections était fixée au 10 décembre 2020. Au terme de cette séance présidée par la ministre de la Fonction publique, il ressort que les services et entreprises publics et privés peuvent toujours continuer à envoyer leurs listes à l’adresse suivante : www.travail.gouv.bj. Aussi, le gouvernement est en train de négocier avec un opérateur technologique de l’Estonie pour remplacer le premier opérateur de la présidence qui a jeté l’éponge. Et donc, le CEN a pris la décision de reporter cette 3è édition des élections professionnelles pour le mois de janvier 2021 sans définir une date exacte.

Continuer la mobilisation

La CSTB félicité les travailleurs pour la motivation et les dénonciations du recours frauduleux au vote électronique et de l’intrusion injustifiable de la CENA qui ont contraint le premier opérateur technologique à jeter l’éponge. Elle estime que «le gouvernement, bénéficiant d’un soutien à peine voilé des confédérations syndicales qui craignent la sanction des travailleurs avec un vote transparent, continue de préparer la fraude en recherchant un autre opérateur technologique, au lieu de revenir aux règles de départ et d’organiser des élections transparentes et crédibles ». La direction de campagne de cette confédération invite tous les membres des comités communaux, départementaux de campagne et tous les représentants de la CSTB au sein des CED, à poursuivre le travail pour le recueil des listes auprès des entreprises, services et établissements et leur acheminement diligent vers le CEN car, l’établissement des listes électorales reste un point important du processus électoral. Elle recommande aux travailleurs de continuer et d’intensifier la mobilisation.