Dans les lycées et collèges du Bénin, c’est déjà la période des premiers devoirs du premier semestre. A Parakou par exemple, c’est ce lundi que ces devoirs ont démarré. Mais, dans cette ville, des élèves des lycées et collèges n’ont pas composé en mathématique, en physique-chimies et en philosophie. Au lycée Mathieu Bouké, les élèves sont restés à la maison aux heures de composition de ces matières. Selon la proviseure de ce lycée, Françoise Idohou sur Frisson radio, «ce n’est pas seulement au lycée Mathieu Bouké que cela se passe».

Elle relève que «c’est dans presque tous les établissements ». Elle explique que dans le département du Borgou, le gouvernement n’a pas envoyé assez de professeurs. Ce qui fait que «toutes les heures n’ont pas été couvertes en mathématique ». «Malgré que certains professeurs de mathématique aient pris des classes, il y a des classes qui n’ont pas eu de professeur. Par exemple les classes de cinquième et certaines classes de sixième n’ont pas de professeurs. Dans les matières scientifiques telles que mathématique, c’est les classes de cycle littéraire comme les seconds A, première A qui n’ont pas de professeurs de mathématique », explique-t-elle.

Des plaintes des parents d’élèves

La proviseure Françoise Idohou a confié qu’il y a eu le 28 novembre dernier, une assemblée générale des parents d’élèves. Et au cours de cette réunion, «les parents d’élèves se sont plaints que leurs enfants ne font pas certains cours ». Elle a répondu que c’est effectif mais qu’ils auront les professeurs à la rentrée du mois de janvier 2021. Alors, les parents ont proposé qu’on leur trouve des professeurs et qu’ils vont payer en faisant des souscriptions en attendant que le gouvernement n’envoie des professeurs. Il faut préciser que le manque de professeurs dans certaines matières est constaté un peu partout à travers le pays. Dans certains établissements, certaines classes ont eu des professeurs à deux semaines des premiers devoirs du premier semestre. Du côté du ministère de l’enseignement secondaire, il est annoncé un recrutement immédiat de professeurs et un test est prévu le 12 décembre prochain.