Enfin ils l’ont. Les membres du parti ‘’Les Démocrates’’ peuvent se réjouir et se mettre résolument au travail pour l’élection présidentielle de 2021 en tant que formation politique reconnue. Le ministère de l’Intérieur s’est enfin résolu de remettre aux responsables du parti le récépissé provisoire d’existence légale de cette formation politique. Et donc, le parti a eu le précieux sésame ce vendredi 11 décembre 2020. Désormais, le président du parti et ses militants peuvent en toute légalité agir en tant que formation politique en République du Bénin.

Mais, le précieux document obtenu ce vendredi a été sans doute le fruit d’un long travail et de beaucoup de soubresauts. Cette formation politique, présidée par l’ancien député, Eric Houndété a déposé les pièces constitutives le 29 juillet 2020. Le parti fondé par des anciens membres FCBE et d’autres leaders de l’opposition a dû apporter à plusieurs reprises des corrections exigées par le ministère de l’Intérieur. Cette formation de l’opposition qui attendait ce document depuis plus de trois mois va se prononcer ce vendredi dans l’après-midi à son siège sur la réception de ce récépissé à l’occasion d’une déclaration dans le cadre le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la constitution du 11 décembre 1990. Une constitution révisée en novembre 2019.

Cependant, il convient de préciser que, selon les dispositions légales, les membres de ce parti n’avaient pas besoin de récépissé pour présenter un candidat à la présidentielle du 11 avril 2021. S’ils peuvent avoir le parrainage, ils peuvent présenter un candidat à cette élection. Le fait d’avoir le récépissé provisoire leur donne la légitimité d’agir légalement en tant que parti formation politique. Sauf que le parti doit encore remplir des formalités pour avoir son récépissé définitif d’existence légale.

Selon l’article 23 modifié de la Charte des partis politiques en République du Bénin, «une fois le dossier déclaré conforme à la loi, soit après la délivrance du récépissé provisoire, soit d’office deux mois après son dépôt, les responsables du parti politique accomplissent les formalités pour sa publication au journal officiel ». Et l’article 24 de cette charte stipule que «à la réception de deux (02) exemplaires du Journal officiel de publication, le ministre chargé de l’Intérieur délivre le récépissé définitif dans un délai de huit (08) jours. Passé ce délai, le parti politique acquiert définitivement la personnalité juridique».