Après plusieurs mois à parfaire leur dossier de formalisation légale auprès du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le parti politique « Les Démocrates » a obtenu le 11 décembre dernier, son récépissé provisoire. Une reconnaissance légale qui confère au parti tous les attributs d’une formation politique. Mercredi 16 décembre 2020 à la faveur d’une conférence publique, le précieux document a été présenté au président d’honneur du parti, l’ancien Président Boni Yayi.

C’est au siège de la formation politique que les documents administratifs du parti ont été solennellement remis au Président d’honneur, Boni Yayi. A en croire, l’ancien député et vice-président du parti, Nourénou Atchadé, « les documents remis à Boni Yayi sont constitués de l’original du récépissé, le journal officiel, les statut et règlement intérieur du parti, la liste complète des membres de la coordination nationale et bien d’autres informations dont il a besoin ».

La témérité et la détermination des militants et des responsables du parti ont été appréciées par Boni Yayi qui n’a pas manqué de saluer le sens de fidélité de plusieurs leaders de la dite formation politique, qui à l’en croire, sont restés disciplinés jusqu’à l’issue du processus d’obtention du récépissé. « Merci au gouvernement, au ministre de l’intérieur, au Président de la République, à toute la société civile, aux populations, qui ont contribué, à l’aboutissement de cette requête que nous confèrent les lois de la République ».

Rappelons que les documents transmis à Boni Yayi seront retournés au parti et conservés selon les pratiques administratives, a indiqué le vice-président du parti, Nourénou Atchadé. « Le récépissé sera gardé au secrétariat administratif, vous tous qui voulez voir, vous pouvez passer voir », a-t-il fait savoir.