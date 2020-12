La deuxième session de 2020 du comité départemental de suivi et de coordination pour la protection de l’enfant de la Donga s’est déroulée ce vendredi 4 décembre 2020 à Djougou. Et près de quinze mille filles mineures ont donné naissance à un enfant durant le premier semestre de 2020. L’information a été donnée par Alassane Sabi Karim, Chef service de la promotion du genre, de la famille et de l’enfant de la Direction départementale des affaires sociales et de la micro finance.

Selon lui, «de janvier à juin 2020, le département de la Donga a enregistré 14.359 cas d’accouchements de mineures, de moins de 14 et 18 ans, contre 10.933 en 2019, avec la commune de Djougou qui vient en tête pour ces deux années avec respectivement 8.788 en 2020 et 4.066 en 2019 ».

Il a renseigné que dans ce triste classement de 2020, la commune de Bassila vient en deuxième position avec 3033 cas, suivie de Copargo (1482 cas) et Ouaké (1056 cas). Sur les 14.359 cas de naissances de mineures, on dénombre 70 élèves et 211 apprenties artisans. Et donc, le taux de grossesses chez les mineures est en hausse dans la Donga.