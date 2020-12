Bonne nouvelle pour le tourisme béninois et sénégalais. Le parlement français a adopté la loi sur la restitution des œuvres d’art au Bénin et au Sénégal. Seulement que dans la pratique, les 26 œuvres seront transmises d’ici la fin de l’année prochaine. C’est la sentence prononcé jeudi 17 décembre en début de matinée à l’issue de la plénière.

Les 26 œuvres du trésor du roi Béhanzin ne font plus partie du patrimoine français à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. Le texte adopté à l’unanimité des députés dont 48 voix pour et deux abstentions a reçu l’assentiment du parlement français. Bien avant l’adoption de la loi, le Sénat avait rejeté le 15 décembre dernier, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal.

Le désaccord entre les deux chambres ont permis à l’assemblée nationale française d’imposer son véto. A en croire Laurent Lafon, président de la commission des affaires culturelles du Sénat, « notre vote n’est en aucun cas un vote contre les restitutions au Bénin et au Sénégal. Il s’agit d’une opposition à la méthode du gouvernement», a-t-il expliqué. Le Sénégal a reçu en novembre 2019, le sabre d’El Hadj Omar Tall.

Le Bénin devra recevoir d’ici la fin de l’année 2021, les 26 œuvres du trésor du Béhanzin, pillées en 1892 par le général Dodds lors du sac du palais d’Abomey, rapporte le média français Rfi. Selon le canevas retenu, les œuvres devront être exposées non seulement au musée international de la mémoire et de l’esclavage de Ouidah mais aussi et surtout seront définitivement installées au musée de l’épopée des amazones et des rois du Dahomey.