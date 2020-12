L’universitaire Joël Aïvo testé positif au coronavirus le samedi 12 décembre dernier donne des nouvelles. Le leader du Rassemblement peut reprendre normalement ses activités puisque testé déjà deux fois négatifs au coronavirus depuis son isolement. Dans un post publié sur sa page Facebook, il affirme sortir de l’isolement blanc, revigoré.

Plus de doute sur la santé du potentiel candidat à la présidentielle de 2021, Joël Aïvo. Après avoir été déclaré positif au coronavirus le samedi 12 décembre 2020, les tests cliniques à l’endroit de l’universitaire se sont poursuivis. A l’en croire, deux tests à la covid-19 faits se sont révélés négatifs. « Nous sommes des humains exposés, tous sans exception, à la maladie. Mais ce samedi-là, je savais que je n’étais pas positif au Coronavirus et ce, depuis le début », a-t-il déclaré.

Malgré ses dix jours de confinement qu’il qualifie de blanc, Joël Aïvo dit s’être soumis au protocole par respect pour l’institution de l’Etat pour et par application du principe de précaution. « J’ai davantage médité sur la bataille qui s’annonce, les forces démocratiques en présence et les moyens qui s’offrent à nous pour l’emporter », a réagi l’universitaire.

Les acquis démocratiques, les violations de libertés, les contorsions aux lois républicaines sont autant de réflexions qui ont occupé les journées du constitutionnaliste et professeur titulaire de droit public. « Je sors de ces dix jours de confinement blanc, revigoré par ce sentiment d’injustice et plus que jamais aguerri », a-t-il fait savoir. Tout en saluant l’ensemble des béninois pour leur soutien mais aussi et surtout le corps médical, Aïvo appelle à la prudence.