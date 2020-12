Aucune résistance des députés de la 8ème législature vis-à-vis du pouvoir en place depuis leur installation en mai 2019. Comme une lettre à la poste, le budget général de l’Etat exercice 2021 a été adopté mardi 08 décembre à l’unanimité des députés présents à l’assemblée nationale. Un budget de 2452,192 milliards de francs Cfa.

Le gouvernement béninois et les institutions de la république dotés de leur budget de fonctionnement au titre de l’année 2021. Les parlementaires ont donné leur accord mardi 08 décembre au terme d’un vote, comme l’exige le règlement intérieur de l’institution parlementaire. La loi des finances ainsi adoptée s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2452,192 milliards de francs Cfa, contre 2167,099 milliards l’année dernière.

Taux de croissance de 6%

Aux termes des échanges, l’argentier national a fait savoir que le budget projette un taux de croissance de 6% du produit intérieur brut. La loi des finances gestion 2021 contient des mesures incitatives telles que l’exonération des droits et taxes de douane et de la taxe de valeur ajoutée (TVA) sur plusieurs produits dont les véhicules neufs à quatre roues importés et destinés à la mise en place de flottes de taxis dans les grandes villes. Par ailleurs, on note également dans le projet de loi des finances l’exonération de la patente et de la taxe professionnelle synthétique sur les douze (12) premiers mois d’activités des entreprises nouvelles, l’exonération des rémunérations de stage de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et du versement patronal sur salaires, la suspension de la retenue à la source de la TVA pour certaines entreprises en situation créditrice justifiée.