La Cour internationale de Justice a tranché en faveur de la France dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à la Guinée équatoriale. Selon la décision du juge Abdulqawi Ahmed Yusuf au tribunal des Nations unies, basée à La Haye au Pays-Bas, qui a été rendue publique ce vendredi 11 décembre, l’immeuble à l’origine de la plainte déposée par Malabo n’a jamais été une résidence de diplomate équato-guinéen.

L’immeuble du 42 avenue Foch…

« L’immeuble du 42 avenue Foch à Paris n’a jamais acquis le statut de mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en République française », a martelé le magistrat de la plus haute instance de Justice des Nations-Unies. La procédure judiciaire qui avait été enclenchée par Malabo contre Paris est intervenue suite à la descente qui a été effectuée par la police française dans une luxueuse propriété de Paris en 2012.

Une propriété très luxueuse

C’était dans le cadre d’une enquête visant Teodorin Obiang, fils du président Teodoro Obiang Nguema et vice-président chargé notamment de la Défense et de la Sécurité de son pays. Il s’agit de l’une des propriétés les plus luxueuses de Paris dont la valeur peut être estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros. Alors que la Guinée-équatoriale indiquait que la propriété serait l’ambassade équato-guinéenne en France, les autorités françaises quant à elles rejettent cette version et indiquent qu’il s’agit d’une résidence appartenant au fils du président.

Teodorin Obiang condamné à trois ans de prison avec sursis

Rappelons qu’il y a quelques mois, la Cour d’appel de Paris avait condamné Teodorin Obiang à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d’euros d’amende. Toujours dans le cadre de l’affaire des Biens mal acquis, certains des biens du mis en cause ont été confisqués. Toute chose qui n’est pas du goût de Malabo qui accuse la France d’avoir violé l’immunité du fils du président équato-guinéen.