Après plus d’une année de crise due à l’immobilisation au sol de l’entièreté de la flotte mondiale de 737 Max, le géant américain de l’aéronautique, Boeing, voit le bout du tunnel. En effet, son modèle phare reprendra les airs à partir de ce mercredi 9 décembre 2020. La première compagnie à utiliser le Boeing 737 Max est Gol, une compagnie aérienne domestique brésilienne.

La compagnie a prévu remettre en service tous ses Boeing 737 Max

Cette dernière a elle-même donné l’information ce mercredi, soulignant qu’elle est la toute première compagnie au monde à reprendre les vols commerciaux. Dans un communiqué, le directeur des opérations de Gol, Celso Ferrer, a indiqué que : « Ces 20 derniers mois, nous avons procédé aux révisions de sécurité les plus exhaustives de l’histoire de l’aviation commerciale. La sécurité avant tout ». Par ailleurs, la compagnie a prévu remettre en service l’ensemble de sa flotte de Boeing 737 Max. Notons qu’au cours du mois de novembre dernier, les autorités aériennes brésiliennes et américaines avaient donné leur feu vert pour la remise en circulation de cet avion qui a plongé le constructeur aéronautique dans la plus grande crise de son histoire.

Une mise en cause de la qualité de la formation

Pour rappel, cette nouvelle de Gol intervient quelques mois après que des enquêteurs éthiopiens aient dévoilé un rapport accablant à l’encontre de Boeing, concernant l’accident du vol 302 d’Ethiopian Airlines. En effet, ces derniers ont mis en cause la qualité de la formation donnée par le constructeur, évoquant une différence de formation entre le 737 NG et le B 737 Max. En outre, signalons que les déboires de Boeing ont commencé à partir de fin 2018, suite à deux accidents d’avion (Lion Air et Ethiopian Airlines), ayant fait au total 346 morts.