Au cours de son entretien accordé pour Brut, le président français Emmanuel Macron a semblé perdre son sang-froid lorsqu’a été évoqué le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, celui-ci n’a pas accepté que lui soit reproché le fait d’avoir écarté trois mesures listées parmi les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Au cours de son entretien pour Brut, Emmanuel Macron a évoqué de nombreux sujets. Violence policière, covid-19 et surtout, écologie. Pour autant, c’est bien sur ce sujet-là que le président de la République a semblé être le moins à l’aise. En effet, lui a été reproché le fait d’avoir supprimé pas moins de trois mesures décidées par les citoyens, au cours de la Convention citoyenne pour le climat.

Emmanuel Macron s’emporte au sujet du climat

En effet, Emmanuel Macron a affirmé qu’il était parfaitement normal de peser le pour et le contre. Selon lui, personne n’a fait autant que ce gouvernement en l’espace de trois ans. Les centrales à charbon ferment, les véhicules hybrides et électriques se développent et l’investissement continue de manière générale. « Je n’ai pas de leçon à recevoir », a-t-il ainsi affirmé, sur de ses positions.

Un sujet sensible pour le gouvernement

Emmanuel Macron continue, affirmant que le dossier rendu ne pouvait être pris comme une Bible ou un Coran. En effet, selon lui, ces recommandations sont parfois bonnes, mauvaises ou inadaptées, mais ne représentent en aucun cas de lois. Une sortie qui intervient après les critiques de Cyril Dion, garant de la Convention qui a récemment pointé du doigt l’action de l’exécutif.