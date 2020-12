Le secrétaire du département américain de l’Intérieur, David Bernhardt, a contracté le coronavirus (covid-19). L’information a été donnée par le média américain, Washington Post. Dans une interview accordée à ce dernier, le porte-parole du département, Nicholas Goodwin a fait savoir que le chef du département américain a reçu un diagnostic positif à la covid-19, avant une réunion de son cabinet qui devait avoir lieu avec le président des Etats-Unis, Donald Trump, hier mercredi 16 décembre 2020.

Des dispositions sont prises dans le département d’Etat

Le diagnostic a amené David Bernhardt à na pas prendre part à cette réunion. « Il est actuellement asymptomatique et continuera à travailler au nom du peuple américain en quarantaine » a déclaré Nicholas Goodwin, tout en ajoutant que le secrétaire d’Etat « suit toutes les directives du CDC et consulte les professionnels de la santé le cas échéant ». Le porte-parole n’a pas manqué de faire savoir que les dispositions sont prises à l’interne du département américain de l’Intérieur pour empêcher la propagation du coronavirus, suite au test positif du secrétaire d’Etat, conformément aux recommandations du CDC (Center for disease control and prevention).

D’après le Washington Post, le diagnostic positif de David Bernhardt intervient après plusieurs réunions qu’il a eues avec des responsables de l’administration Trump. Pour rappel, David Bernhardt fait partie des hauts responsables du gouvernement américain à être testé positif au coronavirus, depuis le mois de novembre dernier. Cela, après la directrice du US Fish and Wildlife Service, Aurelia Skipwith et l’observateur aux élections en Pennsylvanie, Daniel Jorjani.