Dr Anthony Fauci, l’immunologue américain a lancé un appel à l’endroit de la communauté afro-américaine qui regorge d’un nombre non négligeable de personnes toujours réticents à l’efficacité ainsi qu’à la fiabilité du vaccin mis sur pied contre le nouveau coronavirus. En effet, profitant ce mardi 8 décembre de la tenue d’un événement organisé par la National Urban League, le scientifique américain s’est prononcé sur le phénomène du racisme dans le secteur de la recherche et de tout ce qui ce qui peut être à l’origine du sentiment de méfiance face à certains produits.

Le vaccin de Moderna…

Face à tout ceci, le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses, un centre de recherche du Ministère américain de la Santé a tenu à mettre l’accent sur la contribution des scientifiques noirs au développement d’un vaccin. Il fait remarquer qu’une afro-américaine a pris une part active dans le développement du vaccin mis sur pied par Moderna.

Moins de 20% des Afro-Américains croient en l’efficacité du vaccin

« Donc, la première chose que vous voudrez peut-être dire à mes frères et sœurs afro-américains, c’est que le vaccin que vous allez prendre a été développé par une femme afro-américaine. Et ce n’est qu’un fait… », a fait savoir le scientifique sur le produit qui recevra dans les prochains jours une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. Il fait ses déclarations dans un contexte où une étude révèle que 14% des Afro-Américains pensent que le vaccin sera sûr et seulement 18% pensent qu’il sera efficace.