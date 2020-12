Une histoire très triste. Le nouveau Coronavirus fait de nombreuses victimes dans le monde. De nombreuses familles ont été frappées par des tragédies depuis l’apparition du virus en Chine qui s’est très rapidement exporté dans presque tous les pays du monde. Il y a quelques semaines nous vous parlons de l’histoire tragique d’une famille qui a perdu trois membres à cause du virus, cette fois-ci c’est l’histoire d’un couple aux USA qui est passé de vie à trépas avec 1mn d’intervalle.

Situation difficile pour une famille du Michigan aux USA. Contaminé, les parents d’une famille ont poussé leur dernier souffle en l’espace d’une minute. Joanna Sisk, une des filles du couple a confié que ce sont les commentaires des covidosceptiques qui creusent la plaie de cette famille qui vit l’enfer. «Les gens en parlaient sans savoir que mes parents étaient à l’hôpital en train de se battre pour leur vie. J’avais des larmes qui roulaient sur mes joues à les écouter. Notre famille est complètement dévastée», aurait lancé Joanna au micro de CNN.

Presque comme Romeo et Juliette

Mariés depuis 47 ans, Leslie et Patricia McWaters étaient l’incarnation du parfait amour à en croire leur fille Joanna qui n’a pas hésité à les comparer à “Roméo et Juliette“. «C’est beau, mais c’est juste tellement tragique. C’est presque comme Roméo et Juliette», lâche Joanna. Selon les confidences de Joanna, c’est sa mère qui poussé son dernier souffle la première avant que son mari ne la suive une minute après. Dans leur avis de décès il est mentionné : «Pour ceux qui les connaissaient, sachez que maman est partie la première et qu’elle a dit “LD, c’est le temps d’y aller»