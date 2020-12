En dépit des milliers de personnes qui meurent chaque jour dans cette pandémie du coronavirus, des personnes continuent de banaliser la gravité du virus en négligeant le port du masque qui se présente actuellement comme l’un des moyens de prévention les plus sûr. Contre ces anti-masques et anti-gestes barrière, l’acteur de Mission Impossible, Tom Cruise avait récemment piqué une crise de colère sur un plateau de tournage. Après lui, George Clooney s’en est également pris, ce jeudi 17 décembre sur l’émission Howard Stern Show, à ces derniers, qui refusent de porter le masque au nom de la liberté.

« Cette idée de tous selon laquelle on peut dire “c’est mon droit”… Non ce n’est pas comme ça que cette m***e fonctionne, imbécile !» s’est-il insurgé. Pour lui, cet argument de liberté ne tient pas la route puisque la liberté des uns ne peut pas mettre la vie des autres en danger. « Voilà tes droits : tu es libre de fumer jusqu’à ce que tes poumons deviennent noirs, mais tu ne peux pas le faire dans le bus. Et tu es libre de boire jusqu’à ce que tes reins te sortent par le c*l, mais tu ne peux pas boire et prendre le volant d’une voiture ensuite, » a déclaré l’artiste de 59 ans en guise d’exemple.

“Il doit y avoir des règles”

En attendant le vaccin anti-covid qui sera très bientôt là, le comédien a invité les uns et les autres à adopter le masque afin d’arrêter la propagation du virus. « Il doit y avoir des règles. Et l’une d’elle dit : mets un p***in de masque et on va s’en sortir ensemble. Nous avons un vaccin qui arrive alors sauvons 60 000 vies en attendant qu’il soit disponible », a-t-il conseillé.