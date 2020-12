Par le canal d’une publication sur le réseau social de Mark Zuckerberg, le président sénégalais a une fois encore demandé à ses compatriotes de respecter les différentes mesures mises sur pied dans le but de lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. En effet, il a profité de l’inauguration du Service des maladies infectieuses et tropicales de Fann pour s’adresser à ses concitoyens. Macky Sall a notamment invité les uns et les autres à la vigilance et à prendre soin de son prochain.

Un appel à la vigilance

« Je voudrais renouveler mon appel aux populations. Un appel à la vigilance pour le respect des mesures barrières. Ces règles ont été reprises par des experts. A tous ceux qui continuent d’ignorer le port des masques, vous vous mettez en danger, et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles », a-t-il laissé lire dans sa publication. Il a également tenu à faire remarquer que la maladie n’est pas une fiction.

Un clin d’œil au personnel de santé

Le président sénégalais a par la suite salué l’engagement des agents de santé qui font feu de tout bois pour lutter contre la pandémie. « Je renouvelle mon appel à la responsabilité. C’est par ces moyens que nous pouvons vaincre cette maladie. Je demande au ministre de la santé de mettre les moyens, motiver le personnel sanitaire afin de réactiver les centres de traitement dans les meilleurs délais. », a-t-il poursuivi.