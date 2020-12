Mitt Romney, sénateur républicain de l’Utah, a appelé le gouvernement américain à répondre de manière très ferme aux récentes cyberattaques subies par la Maison-Blanche. Une série de cyberattaques, imputées à la Russie. Un appel relayé par certains des élus républicains, pour qui cette situation est intenable.

En effet, il y a quelques jours, la Russie aurait ciblé le Trésor et le département du Commerce américain. Une cyberattaque de rare ampleur qui ne doit pas rester sans réponse selon certains officiels. Pour Mitt Romney, cette cyberattaque est un affront pour la souveraineté américaine et des réponses doivent être apportées, d’ampleur similaire ou plus importante encore.

Mitt Romney appelle à de véritables sanctions

Selon Mike Pompeo, secrétaire d’État, le rôle joué par la Russie est indéniable. En revanche, aux yeux du président Trump, la Chine pourrait également être liée. Une sortie contradictoire à celles effectuées par plusieurs officiels pour qui Moscou a agi seul. Rien de bien étonnant pour Romney, qui a pointé du doigt l’aveuglement du président Trump sur la Russie.

Trump minimise les faits

Une remarque d’une rare intensité, qui semble d’ailleurs être la plus concrète, la plus ciblée parmi le clan républicain. Pour beaucoup, le chef de l’État n’en fait pas assez et se concentre trop sur une cause perdue : les élections de 2020 qu’il tente par tous les moyens, de faire annuler. Une cyberattaque qu’il a d’ailleurs minimisé, affirmant que celle-ci n’était pas si grave que celle que les médias « fake news » comme il peut les appeler, tentent de présenter.