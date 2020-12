Le processus électoral pour la 3è édition des élections professionnelles au Bénin lancé depuis février 2020 suit son cours. Après introduction décriée par la CSTB, de la CENA, l’institution a entamé sa mission. Après examen et validation des dossiers de candidatures reçus, elle a rendu public ce lundi 14 décembre, la liste des centrales et confédérations syndicales autorisées à participer aux élections professionnelles nationales 3e édition 2020.

Ainsi, elles sont huit centrales et confédérations syndicales à aller à l’assaut des travailleurs pour avoir leur vote. Il s’agit de la Centrale des syndicats de secteurs privé, parapublic et informel du Bénin (CSPIB), de la Centrale syndicale des travailleurs debout (CSTD), de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), de l’Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin (UNSTB), de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), de la Centrale des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) et de la Centrale des syndicats unis du Bénin (CSUB).