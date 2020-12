Huawei, le géant chinois des Télécommunications aura attendu la fin de l’année pour annoncer le mécanisme qu’il a trouvé pour contourner Google en 2021. En effet, son système d’exploitation HarmonyOS enregistrera 40 marques électroniques. Plus de 100 millions d’appareils numériques complémentaires pourront désormais se passer des services de Google. Ils pourront également être indépendants de son système Android et de tous ses services additionnels et applications.

Volvo également sur la liste

Les fruits auront ainsi largement dépassé la promesse des fleurs. La liste annoncée par l’entreprise chinoise prend en réalité en compte même les constructeurs automobiles comme Volvo. Pour le moins que l’on puisse dire, cette annonce de Huawei sonne comme une véritable révolution dans le domaine du numérique dans la mesure où pendant plusieurs années le marché des smartphones était dirigé par Android et Ios. Le système d’exploitation HarmonyOS accorde une large possibilité aux différents acteurs du secteur.

HarmonyOS serait assez simple

L’autre vertu ou avantage de HarmonyOS est sa simplicité. Il pourrait véritablement s’intégrer rapidement aux programmes des développeurs sur l’ensemble des plateformes de façon automatique. « Depuis la sortie de la version bêta mobile HarmonyOS 2.0, un grand nombre de développeurs ont rejoint l’écosystème HarmonyOS. Nous cherchons à travailler avec plus de développeurs et de partenaires, un contrat gagnant-gagnant », avait déjà expliqué le 25 janvier dernier déjà, lors du Huawei Developer Day, le vice-président du département logiciel chez Huawei Yang Haisong.