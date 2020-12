Le Maroc et la France sont récemment tombés d’accord autour d’un projet visant à faciliter le retour de migrants marocains, mineurs, dans leur pays d’origine. En effet, cette nouvelle entente permet aujourd’hui de disposer de certains outils visant à favoriser la prise en charge des jeunes mineurs non accompagnés, du sol français, au sol marocain.

Cet accord a été signé par les ministres Mohamed Ben Abdelkader, et son homologue français, Eric Dupont-Moretti. Une preuve de plus que le pays a décidé de renforcer ses efforts en vue de permettre le renvoi de jeunes en situation irrégulière, directement dans leur pays d’origine. La Convention internationale des Droits de l’Enfant rendait les procédures de renvoi des jeunes de moins de 18 ans compliquées.

Entre 16 et 40.000 mineurs illégaux marocains en France

Pour autant, aujourd’hui, cet accord simplifie les démarches et offre la possibilité aux juges en charge des dossiers, de prononcer le renvoi de ces jeunes, au motif que cela jouerait dans leur intérêt de retourner au Maroc. Un tel accord était en négociation avec l’Espagne et la Suède, mais n’a jamais abouti. Aujourd’hui, les études démontrent qu’entre 16.000 et 40.000 jeunes marocains de moins de 18 ans vivraient en France de manière illégale.