Les sages, notables, têtes couronnées, adeptes de culte et prêtes du Fâ réunis au sein de l’Association des Fagbassa et Bokonon du Bénin (AsFAB) ont consulté l’Oracle ce samedi 5 décembre 2020 au Centre de promotion de l’artisanat à Cotonou, pour connaître les couleurs de l’année 2021. A l’issue de cette consultation, le signe principal sorti est «Sa-mèdji ».«Fu-Lètè » et « Trukpin- Sa» sont les deux signes secondaires.

Selon les explications, le Fâ prédit l’infidélité chez les femmes, des divorces et des regrets, des noyades des enfants sous le regard impuissant des parents, la mort d’hommes par le fait de leurs épouses, des morts suite au non-respect des engagements pris, des complots, des conflits domaniaux, des avortements mortels… Selon l’Oracle, l’année 2021 sera une année prospère grâce à la contribution de la gent féminine. Elles doivent donc être mises à contribution tant dans le visible que dans l’invisible. Ceux qui vénèrent la Reine Mère auront la lourde tâche de sauver le pays.

Le Fâ a également critiqué le régime du président Talon. L’Oracle révèle que le pouvoir en place couve des œufs pourris qui bientôt seront mis à nu. Mais, il y aura plus de peur que mal. Tout de même, une situation de conflit judiciaire pourrait avoir des conséquences graves pour le pays y compris un assassinat d’un juge sans donner plus de détails sur l’identité de ce dernier.