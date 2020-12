En juin dernier, la sœur d’Adama Traoré, Assa Traoré s’était vue remettre le BET Global Good award pour son combat au quotidien contre le racisme. Ce 11 décembre elle a figuré dans la sélection du magazine américain Time des femmes et des hommes qui ont fait l’actualité en 2020, parmi les Guardians of the Year. « C’est la consécration d’un combat », s’est réjouie Assa Traoré au micro de franceinfo, précisant que « c’est un honneur que me fait le Time ». Toutefois, cet honneur qui lui a été fait par le magazine, n’a pas reçu un bon accueil auprès de certaines personnes.

Laurence Sailliet, ex porte-parole LR, n’a véritablement pas digéré la nomination à la Une de la jeune femme. « Cette une du “Time” sur Assa Traoré donne la nausée. Ils mettent en avant une personne qui promeut la haine du flic, une personne nauséabonde dans la société » a-t-elle déclaré sur CNews. Dans un tweet, le journaliste Frédéric Hermel avait également qualifié la nomination de « gerbe ». Contre ces deux personnes, la militante a décidé de porter plainte. Elle l’a fait savoir ce vendredi 18 décembre 2020 sur son compte Instagram.

Plainte pour diffamation publique

« Je dépose plainte contre Frédéric Hermel, journaliste, pour diffamation publique contre la mémoire de mon frère Adama Traoré et injure publique suite à sa publication twitter dans laquelle il a affirmé que la une du Time magazine provoque ” la gerbe ” parce que je serais, selon lui, ” la sœur d’un violeur “.Je dépose également plainte contre Laurence Sailliet, ex porte-parole LR, qui m’a publiquement diffamée et injuriée lorsqu’elle a commenté, en ces termes, la une du Time sur le plateau de CNEWS : […] » a-t-elle posté.