Jusqu’au mardi 15 décembre 2020, plusieurs mesures strictes de confinement à Marseille sont encore en vigueur dans le cadre des gestes barrières contre la Covid-19. En dépit de ces mesures, dont l’interdiction des rassemblements à grand effectif, une méga fête a été organisée dans la commune et réunissant plus 500 personnes. D’après des images qui ont circulé sur le réseau social Snapchat, on voit de nombreuses personnes participant à la fête sans masque.

Ce dimanche dans les environs de 1h du matin, la police était descendue à la salle des fêtes située sur le boulevard de Plombières, pour mettre un terme à la fête. Alors que plusieurs personnes ont réussi à s’échapper à la venue des forces de l’ordre, plusieurs autres ont été verbalisés à hauteur de 135 euros. Les policiers ont également mis la main sur des produits stupéfiants à l’intérieur de la salle qui auparavant servait aux fêtes de mariage. Pour le moment, les policiers sont à la recherche des organisateurs de la fête qui a été organisée en cette période de crise.

Enquête pour mise en danger de la vie d’autrui

Pour louer la salle de fête, les organisateurs avaient indiqué par ailleurs, être une association, et voulaient y stocker de la marchandise. La participation à la fête était conditionnée au payement de 150 euros pour deux personnes et donnant droit à une bouteille d’alcool, ont confié des fêtards à France Bleu. Sur d’autres vidéos ayant circulé sur Snapchat, on voit d’autres participants en train de se réjouir pour avoir échappé aux forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui.