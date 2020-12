Ce n’est pas la première fois que le site de vente en ligne leboncoin est au cœur d’une telle polémique. Plusieurs fois déjà, des internautes ont dénoncé le site pour de fausses annonces ou pour escroquerie. Cette semaine encore, trois hommes ont été interpellés par des éléments de la brigade financière de Nantes, en Vendée et à Nantes pour avoir été soupçonnés d’appartenir à un vaste réseau d’escroquerie opérant sur le même site.

Selon les faits relatés par les enquêteurs, les mis en cause auraient ouvert en ligne plus de 150 comptes bancaires sur la base de documents récupérés auprès de particuliers, avec qui ils prenaient contact sur leboncoin. Il y a de cela un an, que des victimes ont commencé par porter plainte. Les documents envoyés par les victimes, pièces d’identité et Relevé d’identité bancaires (RIB), permettent aux arnaqueurs de se faire passer pour les propriétaires des documents pour escroquer d’autres victimes et effectuer des achats avec l’argent ou effectuer des retraits en espèce. D’après la police, le préjudice total des actions du trio a été évalué à 1.388.000 euros avec 138 victimes qui ont été recensés.

Des biens trouvés sur place

« Lors des perquisitions, des biens achetés à l’aide des cartes bancaires obtenues frauduleusement étaient découverts ainsi que des documents bancaires des comptes ouverts en ligne », a indiqué la police qui a précisé avoir trouvé également des bordereaux de transfert d’argent vers le Bénin. Les trois hommes ont été présentés ce jeudi à un juge et placés sous contrôle judiciaire. Pour rappel, en 2018, un Béninois avait réussi à extorqué 124.135 euros à 74 utilisateurs français du même site au terme d’une stratégie d’arnaque mise en place sur un an.