En marge du match Angleterre-Russie (1-1), lors de l’Euro 2016, un Anglais, Andrew Bache, avait été agressé à Marseille lors d’une journée marquée par de nombreuses violences. La vidéo de l’agression filmée par plusieurs caméras de surveillance et des téléphones portables sous divers angles et plusieurs autres éléments ont permis à la cour d’assise des Bouches-du-Rhône de rendre son verdict ce lundi. Ils sont au nombre de deux Russes à avoir écopé de 3 et 10 ans de prison. La peine la plus faible a été infligée à Mikhaïl Ivkine, 34 ans et supporter du Spartak Moscou.

Dans les vidéos, on le voit jeter une chaise sur Andrew Bache. « C’est une décision très satisfaisante. La cour d’assises a fait preuve de suffisamment de recul pour ne pas être submergée par l’émotion suscitée par ce dossier et a finalement retenu à l’encontre de monsieur Ivkine les seuls faits susceptibles de lui être reprochés, » a réagi l’un de ses avocats, Me Julien Pinelli. Emprisonné depuis février 2018 comme son compatriote, Mikhaïl Ivkine, Ivkine devrait être remis en liberté « d’ici la fin de la semaine », puisque sa peine étant quasiment couverte par la détention provisoire.

10 jours pour faire appel

Le second mis en cause, Pavel Kossov, également âgé de 34 ans et supporteur du Spartak, a, en ce qui le concerne écopé de la peine la plus lourde, 10 ans d’emprisonnement. C’est lui qui a porté le coup fatal à l’anglais. Il lui a donné un violent coup de poing à la tête, par derrière, un coup qui l’a fait tomber en syncope. Le coup selon un expert médical, a produit « un court-circuit » chez Bache, « comme un K.O. en boxe », qui s’est questionné lors du procès « comment monsieur Bache est encore en vie. » Il avait perdu la mémoire, et est paralysé à vie. Pavel Kossov a dix jours pour décider de faire appel de sa condamnation.