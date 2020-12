Selon Le Progrès, un fourgon transportant de l’or et des métaux précieux a été attaqué par trois individus alors qu’il se trouvait du côté de Rillieux-la-Pape, tout près de Lyon. Selon les premières informations de la presse, ces derniers se seraient emparés du véhicule avant de le piller et de le brûler.

Visiblement au fait du parcours du fourgon, les malfaiteurs ont réussi à intercepter un fret transportant, or et pierres précieuses, ce jeudi 10 décembre. Selon les informations de la presse locale, les individus auraient réussi à barrer la route du fourgon à l’aide d’une Volkswagen Passat, équipée d’un gyrophare.

Un fourgon rempli d’or et de pierres précieuses, braqué

Sortant du véhicule, ils auraient alors braqué le conducteur du fourgon, le forçant à monter à bord de ce même véhicule. Les individus sont ensuite montés à bord du fourgon avant de conduire en direction de Neyron. Sur place, ils ont récupéré ce qui les intéressait le plus avant de mettre le feu au véhicule et d’asperger d’essence le chauffeur. En état de choc, il n’a pas été blessé et a été transporté à l’hôpital.

Un butin toujours secret

Pour le moment, aucune information n’a fuité au sujet du montant du butin volé pour autant, à la vue de la nature des biens transportés, les autorités craignent le pire. La commune de Rillieux-la-Pape n’en est pas à son coup d’essai. Il y a quelques semaines, la poste municipale a été attaquée à deux reprises en l’espace de 24 heures, forçant les CRS à intervenir.