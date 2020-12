Le gouvernement français poursuit la lutte « contre le séparatisme ». En effet, selon une annonce qui a été faite par le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin plusieurs dizaines de lieux de culte musulmans feront l’objet d’un contrôle. L’autorité ministérielle a préféré utiliser le canal du réseau social de l’oiseau bleu pour faire son annonce. On retient selon la publication qu’il a faite que des instructions fermes ont été données aux services d’Etat afin de procéder à un contrôle rigoureux.

“Action massive et inédite contre le séparatisme”

« Conformément à mes instructions, les services de l’État vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme », a laissé lire le patron des flics dans son tweet. Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur « l’action massive et inédite contre le séparatisme » qui sera lancée dans les prochains jours et qui consistera à procéder à des contrôles dans plusieurs dizaines de mosquées dans le pays.

76 mosquées concernées

« 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront », a précisé le ministre dans sa publication. A en croire les détails qu’il a donnés, tous les préfets ont été saisis préalablement par une note. Le quotidien français Figaro détaille que la capitale française concentre à elle seule 16 mosquées sur les 76. Les 60 autres sont répandues sur toutes l’étendue du territoire français.