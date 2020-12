En France, l’installation d’une usine de fabrication du géant chinois des télécommunications Huawei à Brumath, à une dizaine de kilomètres au nord de Strasbourg suscite des interrogations. En effet, selon les informations rapportées par le média France Inter, il s’agit de la première usine de fabrication de Huawei qui sera hors du territoire chinois. Mais en dépit des avantages sur le plan de l’emploi, la proximité de l’unité de production d’Haguenau et ses sites militaires de la branche Renseignement de l’Armée de terre fait craindre les risques d’espionnage.

Ce ne serait pas la première fois

« À chaque fois qu’il y a des investissements étrangers directs en France, il y a des inquiétudes, notamment quand l’implantation d’une usine se fait proche de sites considérés comme sensibles pour les armées françaises. En particulier des sites liés à la DRM, la Direction des renseignements militaires », a fait savoir Antoine Bondaz, chercheur spécialiste de la Chine à la Fondation pour la recherche scientifique à la faveur de son passage à la radio.

Peu crédible selon certaines personnes

La thèse de l’espionnage n’est tout de même pas acceptée par tout le monde. De l’intervention à la radio de Antoine Izambard, journaliste, auteur de « France-Chine, les liaisons dangereuses », on retient que la thèse de l’espionnage est peu « crédible ». « Cela me semble peu crédible, on en n’est pas là », indique-t-il tout en martelant que les services de renseignement français sont extrêmement vigilants sur la question de l’espionnage.