Une infirmière a fait les frais de la justice française pour des soupçons de fraudes réalisées avec son époux. Selon les informations du parquet de la République de Marseille, Dominique Laurens, l’infirmière et son époux auraient commis une fraude de plus de 1,3 millions d’euros. La fraude a été découverte à l’issue d’une enquête de l’office centrale de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et du groupe interministériel de recherches (GIR), qui a duré plusieurs mois.

Ils auraient falsifié des factures

Dans cette affaire où plusieurs caisses d’assurance maladie de France ont été victimes de cette fraude, le parquet a indiqué que le couple est soupçonné d’avoir obtenu un tel montant en falsifiant des factures. Aussi, sont-ils suspectés d’avoir facturé des travaux non réalisés et écrit « de fausses ordonnances usurpant le nom, la qualité et le cachet de plusieurs médecins ». D’après le parquet, c’était hier mardi 1er décembre 2020, que le couple a été placé en garde à vue. Cependant, il a été par la suite été libéré.

La procureure a par ailleurs ajouté que : « Dans le même temps, les enquêteurs et le parquet de Marseille ont procédé à la saisie d’un véhicule et de plus de 230 000 euros sur les comptes bancaires des mis en cause ».