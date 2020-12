L’intervention qui a abouti au décès de trois gendarmes dans le hameau isolé de Saint-Just, dans le Puy-de-Dôme continue d’occuper l’actualité en France. En effet, Eric Maillant, le procureur de la République de Clermont-Ferrand a donné des nouvelles de celui qui avait été à l’origine du carnage. Selon la description qu’il a faite de ce dernier, il s’agit plutôt d’un individu assez particulier. Du nom de Frédérik L, il serait un véritable amoureux des armes.

“Fasciné par les armes”

Le quadragénaire est décrit par procureur comme un homme « fasciné par les armes » et « parfaitement aguerri à leur maniement ». Tout ceci justifierait l’accueil qu’il avait réservé à l’équipe qui avait été envoyée chez lui à la demande de son épouse qui criait au secours suite à une violence conjugale. A en croire les propos du procureur, l’intervention des militaires serait apparue comme une « véritable scène de guerre ».

Retrouvé mort non loin de son véhicule

Il aurait été découvert autour de la maison de l’homme « des centaines de douilles ». Il aurait suivi par le passé une formation militaire et serait devenu officier de réserve pour l’armée de terre. Plusieurs armes de guerre ont été découvertes sur la scène du crime. Rappelons que le corps sans vie du mis en cause a été retrouvé au lendemain de l’attaque à côté de son 4×4 non loin de sa maison. Il se serait probablement suicidé. Le décès des trois militaires n’est pas passé inaperçu. Plusieurs personnalités politiques par salué la mémoire des soldats morts sur le champ de bataille.