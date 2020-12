Dans la tranche de son âge, beaucoup n’ont pas survécu au Covid-19 qui a fait et continue de faire des ravages dans le monde entier. Ancien combattant de la Seconde Guerre Mondiale (1939– 1945), Major Wooten, de Madison dans l’Alabama, avait été admis le 23 novembre dernier à l’hôpital après avoir été infecté par le coronavirus, selon l’une de ses petites filles. « Je suis juste reconnaissant qu’ils aient pu le traiter si rapidement et que nous ayons pu le faire tester », a déclaré Holly Wooten McDonald, ajoutant : « C’est incroyable qu’un homme de 104 ans ait survécu au COVID. »

Fortuitement sa sortie d’hôpital après guérison a coïncidé avec la veille de son 104e anniversaire de naissance. Pour marquer cet événement heureux, on voit dans la vidéo publiée par l’hôpital, Major Wooten, entouré des médecins, les infirmiers et les membres de sa famille, lui souhaitant un joyeux anniversaire et lui-même assis dans un fauteuil roulant. Il a remercié le personnel et les siens par un geste de main.

Un grand fan de football

Simple soldat, Major Wooten avait servi pour l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale tout comme trois de ses frères, dont l’un a été tué sur le champ de bataille. Au printemps, il avait été hospitalisé pour de graves problèmes cardiaques et s’est rétabli, a déclaré McDonald. Wooten, un grand fan de football de l’université de l’Alabama, a reçu un appel vidéo de l’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, après que cette peur ait attiré l’attention sur les nouvelles locales, a confié sa petite fille. Pour son anniversaire, une entreprise a érigé un présentoir de jardin comprenant le logo d’athlétisme de l’Alabama, un gâteau, des bougies et un chapeau patriotique.