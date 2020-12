Pour aider le gouvernement du Bénin à renforcer la gestion des finances publiques et de la dette, la Banque mondiale a approuvé le 16 décembre 2020, un financement de 100 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA). Ce financement vise aussi à améliorer la viabilité financière du secteur de l’énergie et à favoriser le développement de l’économie numérique. C’est la seconde opération d’appui des politiques de développement destinée à soutenir les efforts engagés par les pouvoirs publics pour promouvoir une croissance plus rapide et durable, plombée ces derniers mois par la pandémie du coronavirus

Le présent financement vient renforcer la première opération, approuvée le 12 décembre 2019 pour un montant de 100 millions de dollars, et un financement additionnel de 50 millions de dollars approuvée le 26 juin 2020 dans le cadre de la réponse budgétaire à la crise du coronavirus. Ce programme va appuyer des réformes relatives à la mobilisation et l’administration des recettes fiscales et à la gestion de la dette. Selon le communiqué de la Banque mondiale, «les réformes vont aider à accroitre la viabilité financière et la compétitivité de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE), à développer des technologies d’énergies renouvelables et à promouvoir un secteur numérique compétitif, sûr et accessible ».

Atou Seck, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin fait remarquer que «le Bénin peut parvenir à une économie plus résiliente aux chocs et favorable à la création d’emplois plus productifs et à l’innovation des PME ». Et don, «ce financement y contribue en assurant la viabilité du secteur de l’électricité et en renforçant la compétition dans la fourniture de services d’internet pour améliorer la qualité du service aux citoyens et à des coûts plus abordables ». Il relève que «bien qu’elle ait compromis les efforts consentis ces dernières années, la crise du coronavirus peut être une opportunité pour accélérer les réformes pour une croissance rapide et durable ». Pour rappel, l’Association internationale de développement (IDA) est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis.