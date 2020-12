À Las Vegas, un homme a eu la drôle d’idée de monter sur l’aile d’un avion avant d’en descendre, de tomber assez durement. Les policiers l’ont ensuite récupéré, avant de lui mettre des menottes. L’incident s’est produit sur un vol d’Alaska Airlines, en direction de la ville de Portland, dans l’Oregon.

L’individu serait sorti de nulle part et aurait ainsi empêché le vol de décoller en temps et en heure. Au début, la scène a amusé l’ensemble des voyageurs, qui n’ont pas hésité à sortir téléphone et caméra. Mais rapidement, les autorités ont décidé d’appeler les forces de l’ordre qui sont vite intervenues sur le site.

Un homme réussi à grimper sur l’aile d’un avion

Pour autant, l’individu n’a pas voulu partir aussi facilement que souhaité. Il a réussi à éviter les forces de l’ordre et a même réussi à avancer jusqu’au bout de l’aile. Il a alors retiré ses chaussures et ses chaussettes avant de tomber. Il a perdu son attache et s’est retrouvé les fesses par terre non sans avoir touché le sol, tête la première.

Une enquête a été ouverte

Les forces de l’ordre l’ont alors intercepté et lui ont passé les menottes. Selon certaines sources, l’individu a bel et bien été arrêté. Selon certaines sources, ce dernier pourrait avoir des troubles psychiatriques. Reste désormais à définir la façon dont il a procédé afin d’éviter les gardes pour se retrouver sur le tarmac.