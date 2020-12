Finalement aujourd’hui vous pouvez vous procurer l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. L’iPhone 12 étant plus proche que jamais du modèle Pro qui coûte des centaines d’euros de plus, offre les mêmes fonctionnalités étonnantes qui caractérisent cette nouvelle génération de Smartphones, ce qui le rend beaucoup plus “professionnel” que l’iPhone 11 qu’il remplace.

Même s’il faudra un certain temps avant que les différents opérateurs français soient en mesure d’assurer une meilleure couverture d’amplificateur de signal mobile pour les nouveaux modèles, l’iPhone 12 et iPhone 12 Pro bénéficieront de la connexion la plus rapide possible.

Même affichage OLED

Apple a précédemment différencié ses gammes iPhone Pro et non Pro en utilisant des panneaux LCD pour le modèle d’entrée de gamme et des OLED pour les modèles pro. Ce n’est plus le cas. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont tous deux exactement la même Super Retina XDR qui était auparavant réservée aux modèles Pro, avec des couleurs riches, des noirs profonds, un contraste incroyable et des textes et images super nets. Et grâce à la protection Ceramic Shield, il devrait “survivre” plus facilement aux chutes accidentelles.

Même rapidité

Apple utilise toujours le dernier processeur pour chaque nouvelle génération d’iPhone, Pro ou non, et cette année, c’est le A14 Bionic. C’est une puce rapide, avec 11,8 milliards de transistors dans son cadre de 5 nm pour une performance et une efficacité supérieures à celles du déjà rapide A13 Bionic. Le coprocesseur neural est également très rapide grâce aux 16 cœurs capables de traiter 22 billions d’opérations par seconde et à un accélérateur à apprentissage automatique qui est 70 % plus rapide que celui qu’il remplace.

Certes, le nouveau zoom et le montage vidéo du Pro sont peut-être des fonctions indispensables pour les photographes de Smartphones, mais l’appareil photo “de base” de l’iPhone 12 est parmi les meilleurs, bien qu’il ne dispose que de deux objectifs, le grand angle de 12 MP combiné à un nouvel objectif ultra grand angle de 12 MP avec une ouverture de f/1,6 et un objectif à 7 éléments pour de meilleures images en basse lumière.

Le Smart HDR3 garde la balance des couleurs et l’exposition sous contrôle tandis que le nouveau mode nuit fonctionne avec les trois objectifs, vous ne remarquerez donc aucune différence avec les photos de nuit du 12 Pro. L’enregistrement vidéo est également fortement amélioré, avec la possibilité de tourner des films HDR en Dolby Vision et d’incroyables vidéos time-lapse en mode nuit à l’aide d’un tripode.