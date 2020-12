Si le président américain sortant Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite face à Joe Biden et trouve que son administration ne l’aide pas assez dans son combat, près de 90 % des républicains à la Chambre et au Sénat ne sont également pas encore convaincu de la victoire du candidat démocrate. Plus d’un mois après que ces élections ont eu lieu, certains membres du camp républicain ne sont pas encore prêts à reconnaître celui qui pourtant prendra les rênes du pays à partir du 20 janvier prochain comme le président élu des Etats-Unis.

D’après un sondage réalisé auprès de 249 républicains à la Chambre et au Sénat et publié par le Washington Post, environ 90% d’entre eux « ne diront tout simplement pas qui a gagné l’élection. » Toutefois, deux d’entre eux ont été plus radicaux, ils estiment que Donald Trump est le vrai de gagnant de cette élection, dans laquelle ils dénoncent de nombreuses fraudes.

Par ailleurs, depuis que les élections ont eu lieu, seulement 25 républicains du Congrès ont eu le courage de reconnaître Joe Biden comme le véritable vainqueur. « Il y a plusieurs sénateurs républicains en exercice qui m’ont appelé en privé et m’ont félicité, et je comprends la situation dans laquelle ils se trouvent. Et tant que l’élection n’est pas clairement actée dans les esprits, avant que le collège électoral ne vote, ils sont mis dans une position très difficile, » a déclaré Joe Biden sur CNN cette semaine.

Les républicains ne s’engageront toujours pas publiquement

Vendredi dernier sur Fox, la conseillère de campagne de Trump, Lara Trump avait déclaré que « ce n’est pas fini. Alors, ne pensez pas une seconde que Joe Biden va prêter serment le 20 janvier. » Selon le Washington Post, « les républicains ne s’engageront toujours pas publiquement à considérer le démocrate comme le président légitimement élu, même lorsqu’il aura obtenu la majorité au collège électoral, » a précisé le rapport.