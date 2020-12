Avoir un site internet est une bonne option pour accroître la visibilité d’une enseigne. Il faut cependant penser à la mise en place d’une politique claire et efficace pour le rendre viable. En la matière, le netlinking est un outil de premier plan. Découvrons à travers le présent article le rôle du netlinking et du choix de l’hébergement web dans la réussite du référencement naturel d’un site.

Que savoir du netlinking ?

Le netlinking encore appelé link building ou tissage de liens, est une technique d’acquisition de liens entrant pour le bénéfice d’un site web à partir de sites à thématiques similaires. Il peut s’inscrire dans une politique d’acquisition de notoriété par le site. Dans ce cas, on parle de liens allant vers un site d’autorité. Il peut également se faire par achat ou échange de liens. Ceci a pour objectif de mieux faire connaître un site donné dans les moteurs de recherche. Dans ce cas, on parle de référencement. Les acteurs du secteur développent différentes techniques de netlinking aussi efficaces les unes que les autres. À titre illustratif, nous avons la création de sites ou de blogs connexes. Recours est aussi fait aux annuaires et aux sites de publication d’articles. Dans tous les cas, les liens générés doivent produire des effets sur l’image du site. C’est là que réside l’importance des tissages de liens.

Portée du netlinking sur le référencement

Au prime abord, la conquête de backlinks participe à l’accroissement rapide de la popularité d’un site web. De ce fait, il est mieux positionné parmi les résultats de recherche sur les moteurs. Il ne suffit cependant pas de collecter des liens pour y parvenir. Une attention toute particulière doit être accordée à leur qualité. De même, une stratégie de netlinking permet d’attirer du trafic et de nouveaux clients. Les liens jouent sur l’image et la communication du site. Une plateforme telle que Ereferer pourrait vous accompagner dans la mise en œuvre d’un netlinking vraiment solide autour de votre site.

L’importance de l’hébergement web

Il ne faut pas non plus négliger l’importance de l’hébergement pour des performances optimales dans les moteurs de recherche. Il existe divers types d’hébergement web qu’on peut facilement catégoriser. Il y a les hébergements partagés ou mutualisés. Ici, chaque serveur peut abriter une multitude de sites. Les hébergements dédiés quant à eux, mettent à la disposition du client, son propre serveur. Au-delà, d’autres types d’hébergement existent comme les serveurs cloud ou VPS.



Dans la plupart des cas, les hébergements web sont payants. Nous déconseillons de faire appel à des hébergeurs gratuits pour des raisons liées avant tout aux performances et à la disponibilité de votre site. Privilégiez des hébergeurs français bon marché. Sans un hébergement web de qualité, le netlinking ne sert à rien, car vous ne proposerez pas une bonne expérience utilisateur et votre taux de rebond peut en souffir. Google surveille de très près la performances des sites web qu’ils reférencent, comme le montre leur inititative récente “Core Web Vitals”. La disponibilité du site, le temps de chargement ou le “Time to First Byte” (temps du premier octet) sont des points importants sur lesquels tout webmestre doit se pencher. Si vous recherchez de l’hébergement pas cher, vous pourriez visitez ce site pour économiser sur votre plan d’hébergement.

Comment choisir un bon hébergement pour son projet

Quel que soit le type d’hébergement internet que vous allez choisir, il faut tenir compte d’un certain nombre de paramètres. Il faut vous assurer que le serveur qui va héberger votre site possède des caractéristiques techniques suffisantes pour héberger toutes vos données et pour absorber le volume de trafic que vous allez recevoir. Ensuite, il faut tenir compte de la facilité d’utilisation de la plateforme et du temps de réaction du support client. Ce support doit en effet être accessible à tout moment et en tout temps. Par ailleurs, l’hébergement doit être évolutif et vous permettre de mettre à jour votre installation pour s’adapter à la croissance de votre trafic. Pour finir, un regard pointilleux doit être porté sur les commentaires. Ceci permet de déceler la fréquence des dysfonctionnements. Elles pénalisent et retardent tout le processus de référencement.



Indéniablement, le netlinking est aujourd’hui la meilleure technique de référencement d’un site web. Les liens constituent une force vitale en SEO. Ils contribuent à faire connaître les sites web. Toutefois, avant de créer des liens de qualité vers votre site web, il est important de ne pas négliger les fondamentaux comme le choix de l’hébergement web, pour un référencement et des performances optimales.