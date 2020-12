Les autorités chinoises se sont réjouies après l’atterrissage sur la lune, ce mardi 1er décembre 2020, de la sonde chinoise inhabitée, Change 5. Cette dernière qui a décollé de la terre, le mardi dernier a pour objectif de collecter deux kilogrammes de roches sur la lune. L’information a été donnée par l’agence de presse officielle Chine nouvelle. Hier lundi 30 novembre 2020, la télévision publique chinoise CCTV a montré l’engin se poser sur la lune.

Les responsables de la mission étaient joyeux

Celle-ci qui avait été diffusée sur internet, montrait la sonde Change 5, pesant 8,2 tonnes, descendre sur la lune. Dans le même temps, les responsables de la mission, tous joyeux, applaudissaient, face à la réussite de la mission. Notons que la sonde Change 5 obtiendra les kilos de pierre en creusant notamment jusqu’à une distance de deux mètres de profondeur sur ladite planète. Par ailleurs, ces échantillons de roches seront extraits sur une zone géologique bien plus jeune comparée aux autres régions sur lesquelles les anciennes explorations lunaires américaines et soviétiques avaient eu lieu. Les morceaux de pierres lunaires devraient regagner la Chine, entre le début et la mi-décembre.

La Chine avait réalisé un coup de maître en 2019

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la Chine enregistre des succès dans le domaine de l’astronomie. Au début de l’année dernière, elle avait réalisé un coup de maître en faisant poser, pour la première fois au monde, une machine sur la face cachée de la lune. Plusieurs dizaines d’années plutôt, c’était les Etats-Unis qui avaient obtenu des échantillons lunaires au cours de la mission habitée Apollo (1972). Quatre années plus tard, l’ancienne Union Soviétique avait réalisé une telle prouesse avec la mission inhabitée Luna 24.